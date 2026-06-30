Polizei Paderborn

POL-PB: Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses durch Feuer zerstört - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Vorsätzliche Brandstiftung ist mutmaßlich der Auslöser eines Dachstuhlbrandes, der am Montagabend, 29. Juni, in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus der britischen Streitkräfte an der Lösekestraße in Paderborn-Sennelager ausbrach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Zeuge hatte gegen 22.15 Uhr ein Flackern in dem Gebäude wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte entdeckten vor Ort eine geöffnete Balkontür. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindern und den Brand schließlich löschen. Der Dachstuhl wurde trotzdem komplett zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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