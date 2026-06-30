Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit schwerverletzter E-Scooter-Fahrerin

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich des Südrings mit dem Pohlweg hat sich am Montagnachmittag, 29. Juni, eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin schwere Verletzungen zugezogen.

Der 70-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai bog gegen 14.05 Uhr bei grüner Ampel vom Südring Center aus kommend nach links auf den Südring in Richtung Husener Straße ab. Dabei übersah er die 22-Jährige, die mit dem E-Scooter vom Pohlweg aus über die ebenfalls grüne Fußgängerampel in Richtung des Centers fuhr. Die Frau stürzte auf die Motorhaube und von dort aus zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.400 Euro. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Südring ab Pohlweg in Richtung Husener Straße für rund 30 Minuten gesperrt.

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