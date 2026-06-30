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Polizei Paderborn

POL-PB: 77-Jährige in Willebadessen vermisst - Frau kommt ursprünglich aus dem Kreis Paderborn

Willebadessen/Paderborn (ots)

In Willebadessen wird eine 77-jährige Frau vermisst. Sie hatte am Sonntag, 28. Juni, gegen 9.10 Uhr eine Pflegeeinrichtung in Willebadessen an der Straße "Auf den Ängern" zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Sie war zum Abend nicht wieder in die Einrichtung zurückgekehrt.

Die Vermisste ist örtlich nur wenig orientiert, sie befindet sich womöglich in einer hilflosen Lage. Eingeleitete Suchmaßnahmen, unter anderem mit Hubschrauber und Spürhunden, blieben bislang ohne Ergebnis.

Daher wird die Bevölkerung um Unterstützung gebeten. Wer kann Hinweise zu der vermissten Frau geben? Sie ist schlank, hat graue Haare, trägt eine beige Hose, helle Turnschuhe, und eine dunkelblaue geblümte Bluse. Sie führte eine große Einkaufstasche mit sich.

Fotos der vermissten Person sind im Fahndungsportal der Polizei Höxter einsehbar unter der Adresse https://polizei.nrw/fahndung/208201

Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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