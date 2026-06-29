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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Dachgeschosswohnung gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Montag, 22. Juni, 14.00 Uhr und Freitag, 26. Juni, 12.40 Uhr in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Mistelweg in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Dem Bewohner der Wohnung fielen am Freitag Beschädigungen an der Wohnungstür auf und er informierte die Polizei. Der oder die Einbrecher waren so in die Wohnung gelangt und in unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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