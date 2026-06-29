Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Geschäftsraum - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 26. Juni, 18.30 Uhr, und Samstag, 27. Juni, 08.30 Uhr, in den Verkaufsraum eines Geschäfts an der Straße Im Quinhagen in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten eine Eingangstür, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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