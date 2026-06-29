PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Geschäftsraum - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 26. Juni, 18.30 Uhr, und Samstag, 27. Juni, 08.30 Uhr, in den Verkaufsraum eines Geschäfts an der Straße Im Quinhagen in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten eine Eingangstür, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 09:32

    POL-PB: Diebstahl einer Bronzefigur von einem Grab - Polizei sucht Zeugen

    Lichtenau (ots) - (mh) Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 12. Juni, und Freitag, 26. Juni, eine Bronzefigur von einer Grabplatte gestohlen. Das Grab befindet sich auf dem Friedhof Lichtenau am Marienweg. Die Diebe müssen Werkzeuge und für den Abtransport der schweren Figur ein Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 09:31

    POL-PB: Kind bei Unfall leicht verletzt - Zwei Autos beschädigt

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf der Straße Füllers Heide in Paderborn hat sich am frühen Freitagabend, 26. Juni, ein Kind auf einem Fahrrad leichte Verletzungen zugezogen. Die Sechsjährige fuhr gegen 17.55 Uhr von einem Grundstück aus auf die Fahrbahn. Ein 48-Jähriger der mit einem Audi Q5 in Richtung des Dr.-Rörig-Damm fuhr, wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidierte dabei ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 10:17

    POL-PB: Erneuter Trickdiebstahl in Paderborn

    Paderborn (ots) - (md) Am Donnerstag, 25. Juni stahl eine unbekannte Frau einem 96 Jahre alten Senior zwei Goldringe in der Pankratiusstraße in Paderborn, nachdem sie ihn unter einem Vorwand angesprochen und Körperkontakt aufgenommen hatte. Der Senior war gegen 19.30 Uhr auf der Pankratiusstraße an den Glascontainern beschäftigt, als ihn eine ungefähr 30 Jahre alte Frau ansprach. Mit den Worten "Schönen Gruß an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren