Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl einer Bronzefigur von einem Grab - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 12. Juni, und Freitag, 26. Juni, eine Bronzefigur von einer Grabplatte gestohlen. Das Grab befindet sich auf dem Friedhof Lichtenau am Marienweg.

Die Diebe müssen Werkzeuge und für den Abtransport der schweren Figur ein Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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