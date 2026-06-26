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Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt Ursache für Garagenbrand

Bad Wünnenberg (ots)

(md) Am Donnerstag, 25. Juni, kam es Am Sohlweg in Bad Wünnenberg in einer Garage an einem Sportplatz zu einem Brand. Ursache war der technische Defekt eines Akkus an einem Gartengerät. Personen verletzten sich nicht.

Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits dabei, den Brand zu löschen. Ein Zeuge gab an, am Vortag entsprechende Geräte benutzt und dann in der Garage abgestellt zu haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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