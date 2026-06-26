Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Schuleinbruch gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Unbekannte brachen am Donnerstag, 25. Juni zwischen 13.00 Uhr und 20.45 Uhr in eine Schule am Schatenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Dem beauftragten Sicherheitsdienst war am Abend ein offenstehendes Fenster aufgefallen und er informierte die Schulleitung und die Polizei. Einsatzkräfte umstellten und durchsuchten das Gebäude, trafen aber niemanden an.

Wer sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, die zur fraglichen Zeit an der Örtlichkeit aufgefallen sind, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu kontaktieren.

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