Polizei Paderborn

POL-PB: Körperliche Mängel führen zu Unfall und gefährlichen Fahrmanövern - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(mh) Körperliche Probleme haben am Donnerstagnachmittag, 18. Juni, zu einem Unfall und in der Folge zu gefährlichen Fahrmanövern eines 64-jährigen Autofahrers auf der L549 zwischen Essentho und Bad Wünnenberg-Fürstenberg geführt. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden.

Der 64-Jährige war gegen 16.18 Uhr auf der Landstraße mit einem VW Polo in Richtung Fürstenberg unterwegs. Vermutlich aufgrund von körperlichen Problemen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben und beschädigte Verkehrsschilder sowie Leitpfosten am Straßenrand. Trotz des Unfallgeschehens und des erheblich beschädigten Fahrzeugs, setzte der Mann seine Fahrt fort.

Dabei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr, weshalb einige Autos ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Selbst als der VW den vorderen linken Reifen verlor, fuhr der 64-Jährige auf drei Reifen weiter. Auf der Eilerner Straße in Fürstenberg blieb der Polo schließlich aufgrund seiner Schäden mittig auf der Fahrbahn stehen. Ersthelfer kümmerten sich um die Absicherung des Fahrzeugs und um den Fahrer bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus nach Marsberg. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.100 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahme war die Eilerner Straße kurzzeitig komplett gesperrt.

Die Polizei bittet jene Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 64-Jährigen gefährdet wurden, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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