Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Zehn Verstöße bei Schwerpunktkontrollen festgestellt

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn hat bei ihren jüngsten Schwerpunktkontrollen an der Dubelohstraße in Paderborn zehn Verkehrsverstöße festgestellt. Drei dieser Verstöße fallen unter die Kategorie Alkohol und Drogen, wobei ein Verkehrsteilnehmer gleich zweimal erwischt wurde.

Der 23-jährige Fahrer eines BMW wurde gegen 10.12 Uhr angehalten. Wie sich bei dem Drogenvortest herausstellte, stand der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss. Der Autofahrer wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache Paderborn gebracht. Etwa zwei Stunden später tauchte der 23-Jährige erneut am Kontrollort auf. Dieses Mal war er auf einem E-Scooter unterwegs. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm drohen nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Gleiches gilt für einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer, bei dem sich ebenfalls Hinweise auf Drogenkonsum ergaben.

Bei den weiteren geahndeten Vergehen hatten die Fahrzeugführenden entweder ihren Führerschein, die Fahrzeugpapiere oder notwendige Ausrüstungsgegenstände wie Warnwesten, Warndreiecke sowie Erst-Hilfe-Material nicht dabei. Zwei Autofahrerinnen wurden zudem dabei erwischt, wie sie während der Fahrt auf dem Handy tippten. Das Bußgeld dafür liegt bei rund 100 Euro. Dazu gibt es einen Punkt in Flensburg.

Die Kontrollen an der Dubelohstraße fanden im Rahmen der bundesweit durchgeführten Aktionswoche Roadpol statt, welche dieses Mal das Thema Alkohol und Drogen zum Schwerpunkt hatte. Die Polizei Paderborn führt auch darüber hinaus regelmäßig Verkehrskontrollen zu dem Thema, und ebenso zu den Bereichen Geschwindigkeit und Ablenkung durch. Unter dem #LEBEN beteiligt sich die Behörde damit an der landesweiten Fachstrategie zur Verkehrssicherheitsarbeit. Ziel ist die Verringerung von Verkehrsunfällen mit schwer-, schwerst- oder sogar tödlich verletzten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern.

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