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Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletztem

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf dem Josef-Temme-Weg in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Donnerstagabend, 18. Juni, ein Autofahrer leichte und ein Rollerfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 56-jährige Rollerfahrer war gegen 20.15 Uhr in Richtung des Nachtigallwegs unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Opel Vectra zusammen, mit dem ein 22-Jähriger in Richtung Hatzfelder Straße fuhr. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und musste per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden. An dem Roller entstand Totalschaden. Der 22-Jährige verletzte sich leicht, konnte aber vor Ort behandelt werden. Der Opel wurde beschädigt, blieb aber fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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