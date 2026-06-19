Polizei Paderborn

POL-PB: Angeschalteter Herd Ursache für Wohnungsbrand

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 18. Juni, kam es gegen 9.30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Horner Straße in Paderborn.

Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, der Bewohner der Wohnung war nicht anwesend. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen auf der Arbeitsplatte mit integrierter Herdplatte entstanden, augenscheinlich war die Platte nicht ausgeschaltet gewesen.

Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell