Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Kircheneinbruch gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 15. Juni, 23.30 Uhr und Mittwoch, 17. Mai, 8.40 Uhr in eine Kirche an der Bielefelder Straße in Paderborn Schloß Neuhaus ein und flohen mit der Beute. Der Einbruch fiel einer Mitarbeiterin der Gemeinde am Mittwochmorgen auf. Der oder die Täter waren über Fenster in die Räumlichkeiten gelangt, hatten dann die Tür zur Sakristei aufgebrochen und die Räume durchsucht. Mit ihrer Beute waren sie in unbekannte Richtung geflohen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu informieren.

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