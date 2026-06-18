Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Unfall und verursacht weitere Unfälle

Paderborn (ots)

(mh) Ein alkoholisierter 69-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag, 17. Juni, in Paderborn für mehrere Unfälle mit hohem Sachschaden gesorgt.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 14.25 Uhr, dass ein Mann einen Opel Zafira aus einer Parkbucht an der Mecklenburger Straße ausgeparkt und dabei einen Ford Fiesta beschädigt habe. Der Fahrer sei ausgestiegen und von Zeugen auf den Unfall angesprochen worden. Trotzdem habe er im Anschluss seine Fahrt über den Holsteiner Weg in Richtung Bayernweg fortgesetzt. Etwa fünf Minuten später meldeten weitere Zeugen dann einen Unfall mit mehreren beschädigten Autos auf dem Bayernweg.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der 69-jährige den Bayernweg zunächst in Richtung des Doktor-Rörig-Damms befahren und war plötzlich nach rechts abgekommen. Er prallte auf einen in einer Parkbucht abgestellten Renault Twingo. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Opel auf die Seite, während der Renault auf einen vor ihm stehenden Daimler und dieser wiederum auf einen Volvo V40 geschoben wurde. Die Feuerwehr Paderborn befreite den 69-Jährigen aus dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurden ihm Blutproben entnommen. Der Gesamtschaden an den fünf beschädigten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 48.000 Euro.

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