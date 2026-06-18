PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Unfall und verursacht weitere Unfälle

Paderborn (ots)

(mh) Ein alkoholisierter 69-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag, 17. Juni, in Paderborn für mehrere Unfälle mit hohem Sachschaden gesorgt.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 14.25 Uhr, dass ein Mann einen Opel Zafira aus einer Parkbucht an der Mecklenburger Straße ausgeparkt und dabei einen Ford Fiesta beschädigt habe. Der Fahrer sei ausgestiegen und von Zeugen auf den Unfall angesprochen worden. Trotzdem habe er im Anschluss seine Fahrt über den Holsteiner Weg in Richtung Bayernweg fortgesetzt. Etwa fünf Minuten später meldeten weitere Zeugen dann einen Unfall mit mehreren beschädigten Autos auf dem Bayernweg.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der 69-jährige den Bayernweg zunächst in Richtung des Doktor-Rörig-Damms befahren und war plötzlich nach rechts abgekommen. Er prallte auf einen in einer Parkbucht abgestellten Renault Twingo. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Opel auf die Seite, während der Renault auf einen vor ihm stehenden Daimler und dieser wiederum auf einen Volvo V40 geschoben wurde. Die Feuerwehr Paderborn befreite den 69-Jährigen aus dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurden ihm Blutproben entnommen. Der Gesamtschaden an den fünf beschädigten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 48.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 08:46

    POL-PB: Orden auf Schützenfest gestohlen - Zeugen gesucht

    Delbrück (ots) - (md) Unbekannte stahlen beim Schützenfest in Delbrück bereits am Wochenende, am Sonntag, 14. Mai, Orden von mindestens Uniformjacken. Die Polizei sucht Zeugen. Einem 45 alten Mann fiel der Diebstahl gegen 23.00 Uhr auf, nachdem er seine Jacke ab 17.00 Uhr in einem frei zugänglichen Bereich des festes über eine Stuhllehne gehangen hatte. Zu einem weiteren Fall kam es gegen 0.45 Uhr. Ein 29 Jahre alter ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 08:45

    POL-PB: Falsche Handwerker machen Beute

    Paderborn (ots) - (md) Am Dienstag, 16. Mai gegen 14.30 Uhr erbeutete ein Unbekannter mit der Betrugsmasche "Falscher Handwerker" von einer 77 Jahre alten Frau in Paderborn einen hohen Geldbetrag. Die Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hochstiftstraße öffnete am Nachmittag auf Klingeln einem angeblichen Handwerker, der behauptetet, in der Wohnung über ihr eine Wasserleitung angebohrt worden, er ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 08:44

    POL-PB: Zeugen zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brauchen am Mittwoch, 17. Juni, zwischen 8.00 Uhr und 13.30 Uhr in zwei Einfamilienhäuser am Königsbuscher Weg und in der Hedwigstraße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Der 77 Jahre alte Bewohner hatte das Haus am Königsbuscher Weg am Vormittag gegen 10.00 Uhr verlassen und stellte bei seiner Rückkehr ein offenes Küchenfenster fest und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren