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Polizei Paderborn

POL-PB: Falsche Handwerker machen Beute

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 16. Mai gegen 14.30 Uhr erbeutete ein Unbekannter mit der Betrugsmasche "Falscher Handwerker" von einer 77 Jahre alten Frau in Paderborn einen hohen Geldbetrag.

Die Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hochstiftstraße öffnete am Nachmittag auf Klingeln einem angeblichen Handwerker, der behauptetet, in der Wohnung über ihr eine Wasserleitung angebohrt worden, er müsse nun alle Heizungen aufdrehen. Dies übernahm die Seniorin selbst und ging panisch in alle Räume. Als der angebliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, stellte sie fest, dass er mit Beute aus dem Schlafzimmer gegangen war und erstattete Anzeige.

Sie beschreibt den Mann als 30 bis 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß, mit dunklen Haare. Der Mann sah eher osteuropäisch aus, hatte eine dunklere Hautfarbe, weder Brille noch Bart und war bekleidet mit Jeans, Jeansjacke und T-Shirt.

Zeugen, die sachdienliche hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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