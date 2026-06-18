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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brauchen am Mittwoch, 17. Juni, zwischen 8.00 Uhr und 13.30 Uhr in zwei Einfamilienhäuser am Königsbuscher Weg und in der Hedwigstraße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 77 Jahre alte Bewohner hatte das Haus am Königsbuscher Weg am Vormittag gegen 10.00 Uhr verlassen und stellte bei seiner Rückkehr ein offenes Küchenfenster fest und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten sich darüber Zutritt verschafft, die Räume durchsucht und waren mit der Beute geflohen.

Auch in der Hedwigstraße in Paderborn nutzen Täter die Abwesenheit der Bewohner am Vormittag. Am Mittwoch, 17. Juni, zwischen 8.00 Uhr und 13.30 Uhr hebelten Einbrecher die Terassentür auf, durchwühlten das Schlafzimmer und flohen in unbekannte Richtung. Die 51 Jahre alte Bewohnerin meldetet den Einbruch bei Ihrer Rückkehr der Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen zur fraglichen zeit geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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