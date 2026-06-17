Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Airbag-Weste für Motorradfahrende - probieren Sie es aus!

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Kreis Paderborn / Altenbeken (ots)

(CK) - Am Samstag (20.06, 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr) führt die Polizei Paderborn einen Schwerpunkteinsatz auf der beliebten Motorradstrecke in Altenbeken- Langeland (Bollerborn, L755) durch und stellt hier eine Airbag-Weste für Motorradfahrende vor. Ziel ist es, die Biker für die Gefahren im Straßenverkehrs zu sensibilisieren.

Motorradfahrenden wird die Funktionsweise und Schutzentfaltung einer Airbag-Weste vorgestellt. Ein aufblasbares Luftpolster wird im Falle eines Sturzes innerhalb von Millisekunden aktiviert und schützt somit den gesamten Oberkörper. Vor Ort können Biker die Weste selbst ausprobieren und sich von den Sicherheitsvorteilen überzeugen.

#LEBEN - sicher ankommen, nicht umkommen! Kradfahrende haben keine Knautschzone. Ohne schützende Fahrgastzelle sowie den fehlenden Sicherheitsgurt sind sie besonders gefährdet, bei Verkehrsunfällen schwere Verletzungen davonzutragen oder getötet zu werden. Deshalb legt die Polizei Paderborn ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit von Zweiradfahrenden. Das beste Investment in Verkehrssicherheit ist das eigene, sichere Fahrverhalten. Das zweitbeste Investment ist neben einer kompletten Motorradschutzkleidung mit einer Airbag-Weste die regelmäßige Teilnahme an speziellen Fahrsicherheitstrainings.

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