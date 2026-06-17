Polizei Paderborn

POL-PB: Telefonbetrüger erbeuten hohe Geldummer - Polizei appelliert: Warnen Sie Ihre Angehörigen!

Kreis Paderborn (ots)

(md) Erneut ist es im Kreis Paderborn zu einem Telefonbetrug gekommen. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 16. Juni, zwischen 7.50 Uhr und 12.30 Uhr. Am Ende übergab das Ehepaar einen hohen Geldbetrag an einen Unbekannten an der Haustür.

Unbekannte riefen das 91 und 92 Jahre alte Ehepaar am Morgen auf dem Festnetz an und behaupteten, dass die Enkelin einen Verkehrsunfall gehabt habe. Dabei sei eine schwangere Frau verletzt worden, die nun notoperiert werden müsse, dafür benötige man Geld. Außerdem könne durch eine Kaution verhindert werden, dass die Enkelin ins Gefängnis müsse.

Der oder die Täter hielten die Senioren über Stunden am Telefon, bauten massiv Druck auf und schürten die Unsicherheit ihrer Opfer, in dem auch mit anderen, angeblichen Amtsträgern verbunden wurde. Das Gespräch wurde mehrfach unterbrochen und von anderen Telefonnummern erneut fortgeführt. Auffällig war, dass die Anrufer private Familien-Details der Senioren kannten.

Am Ende übergab das Paar gegen Mittag einen hohen Geldbetrag an einen unbekannten Abholer an der Haustür, der sich Arthur nannte und russisch sprach. Diese Peron sei männlich und 30 bis 40 Jahre alt gewesen. Sie trug eine blaue Jacke, sowie dunkel blaue Jeans und eine dunkel blaue Kappe. Die Person sei ungefähr 1,65 Meter groß und durchschnittlich gebaut gewesen.

Die Polizei appelliert, Angehörige wiederholt vor den Maschen der Betrüger zu warnen und bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen und gar nicht erst ein Gespräch in Gang kommen zu lassen. Weitere Informationen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

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