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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu räuberischer Erpressung gesucht

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(md) Am Montag, 15. Juni kam es in der Poststraße in Bad Wünnenberg-Fürstenberg zu einer räuberischen Erpressung, bei der zwei Unbekannte einen 48 Jahre alten Mann mit einer Schreckschusswaffe bedrohten und so Bargeld erbeuteten. Die Tatverdächtigen sind flüchtig, die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Der 48 Jahre alte Mann ging gegen 18.40 Uhr von der Pickelstraße aus über den Schulhof der dortigen Schule, als er zwei Unbekannte bemerkte, die ihm folgten. Diese näherten sich und gaben nach Zeugenaussagen mit einer Schreckschusswaffe Schüsse ab und forderten von dem Mann die Herausgabe von Bargeld und Bankkarten. Als sie erneut Richtung Boden schossen, gab der Bedrohte gab sein Geld heraus, woraufhin die beiden Unbekannten in Richtung der Stadtverwaltung flohen.

Der Mann, der unverletzt blieb, beschreibt die beiden als zwischen 18 und 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Der eine sah westasiatisch aus und trug kurzes, dunkles Haar. Der anderer sah osteuropäisch aus und hatte vermutlich helle Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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