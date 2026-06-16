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Polizei Paderborn

POL-PB: Verdacht auf schwere Brandstiftung im Fitnessstudio - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(md) In einem Fitnessstudio am Königsplatz in Paderborn kam es am Montag, 15. Juni gegen 21.45 Uhr vermutlich zu einer Brandstiftung. Insgesamt 12 Trainierende mussten zwischenzeitlich vom Rettungsdienst behandelt werden, wurden aber wieder entlassen. Eine weitere Person kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Gegen 21.45 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr, das aus den Deckenlampen Rauch quoll. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich schon rund 30 Personen nach draußen begeben, die Feuerwehr stellte ein offenes Feuer in einem Lagerraum im ersten Obergeschoss fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

In unmittelbarer Nähe des Studios war es bereits gegen 20.50 Uhr zu einem Brand von Papp-Müll am dort ansässigen Buchhandel gekommen.

Zeugen beschrieben im Fitness-Studio eine verdächtige Person, die sich kurz vor dem Feuer im Bereich der Lagerräume aufgehalten haben soll. Der Mann war zwischen 50 und 60 Jahre alt, zwischen1,75 Meter und 1,80 Meter groß, trug weiße Haare, ein braunes Hemd und Jeans.

Wer Hinweise zu Personen geben kann, auf die diese Beschreibung passt oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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