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Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Detmolder Straße in Paderborn-Marienloh hat sich am Montagmittag, 15. Juni, ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 91-jährige Radfahrer war gegen 12.05 Uhr auf der Von-Haxthausen-Straße unterwegs und wollte die Detmolder Straße in Richtung der Straße Hülsenkamp überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 45-Jährigen, der mit einem VW-Transporter in Richtung Paderborn unterwegs war und fuhr unmittelbar vor dem VW auf die Straße. Der Transporterfahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer, der keinen Helm getragen hatte, in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an dem Transporter beläuft sich auf rund 3.550 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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