Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 12. Juni, 15.50 Uhr, und Montag, 15. Juni, 06.15 Uhr, in ein Schulgebäude am Schatenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten mehrere Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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