Polizei Paderborn

POL-PB: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Büren (ots)

(md) Am Montag, 15. Juni, kam es in einem Baumarkt an der Werkstraße in Büren gegen 16.00 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch zwei junge Männer, 18 und 17 Jahre alt, die bei ihrer Flucht einen 51 Jahre Mitarbeiter tätlich angriffen. Die Polizei nahm die beiden vorläufig fest.

Der Mitarbeiter des Baumarktes beriet die beiden jungen Männer zunächst zu den Sprühlacken, bevor die Interessierten sich nach dem Gespräch entfernten. Als der Mann feststellte, das Produkte fehlten, folgte er den beide in den Kassenbereich und konfrontierte sie mit dem Verdacht des Diebstahls. Einer der beiden Jugendlichen schlug ihn daraufhin und verlor eine Dose Sprühlack aus der Tasche. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzten die beiden den Mitarbeiter, und konnten flüchten. Ein Kollege eilte zur Hilfe, konnte aber die Flüchtenden nicht aufhalten. Er leistete seinem Kollegen Erste Hilfe und alarmierte die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten in der sofort eingeleiteten Fahndung die beiden Tatverdächtigen, einen 18 Jahre alten Iraker und einen 17 Jährigen Litauer, bei wohnhaft in Büren, stellen und vorläufig festnehmen.

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