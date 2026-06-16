PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Büren (ots)

(md) Am Montag, 15. Juni, kam es in einem Baumarkt an der Werkstraße in Büren gegen 16.00 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch zwei junge Männer, 18 und 17 Jahre alt, die bei ihrer Flucht einen 51 Jahre Mitarbeiter tätlich angriffen. Die Polizei nahm die beiden vorläufig fest.

Der Mitarbeiter des Baumarktes beriet die beiden jungen Männer zunächst zu den Sprühlacken, bevor die Interessierten sich nach dem Gespräch entfernten. Als der Mann feststellte, das Produkte fehlten, folgte er den beide in den Kassenbereich und konfrontierte sie mit dem Verdacht des Diebstahls. Einer der beiden Jugendlichen schlug ihn daraufhin und verlor eine Dose Sprühlack aus der Tasche. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzten die beiden den Mitarbeiter, und konnten flüchten. Ein Kollege eilte zur Hilfe, konnte aber die Flüchtenden nicht aufhalten. Er leistete seinem Kollegen Erste Hilfe und alarmierte die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten in der sofort eingeleiteten Fahndung die beiden Tatverdächtigen, einen 18 Jahre alten Iraker und einen 17 Jährigen Litauer, bei wohnhaft in Büren, stellen und vorläufig festnehmen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 13:18

    POL-PB: Fußgängerin bei Unfall mit einem Auto schwer verletzt

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf dem Südring in Paderborn hat sich eine Fußgängerin am Montagvormittag, 15. Juni, schwere Verletzungen zugezogen. Eine 24-jährige Autofahrerin war gegen 10.40 Uhr mit einem BMW auf der linken von zwei Fahrbahnen in Richtung Universität unterwegs, als plötzlich auf Höhe einer rechtsseitig gelegenen Bushaltestelle eine 69-jährige Frau auf die Fahrbahn lief. Die 24-Jährige ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 10:48

    POL-PB: Einbruch in ein Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Vereinsheim am Deipenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein Spaziergänger hatte am Sonntag, 14. Juni, gegen 16.10 Uhr gesehen, dass das Zugangstor zum Vereinsgelände sowie weitere Türen des Vereinsgebäudes offenstanden und die Polizei alarmiert. Vor Ort stellten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren