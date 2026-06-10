Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Scheunen - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 08. Juni, 08.30 Uhr, und Dienstag, 09. Juni, 10.20 Uhr, in drei Scheunen in Lichtenau eingebrochen. Betroffen waren Gebäude am Buchgartenweg, am Meilensteinweg und am Weg Auf dem Kleefeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten Zugangstüren, um in die Räumlichkeiten zu gelangen und diese zu durchsuchen. Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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