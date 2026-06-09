Polizei Paderborn

POL-PB: Handtaschenräuber geht in Haft

Paderborn (ots)

(md) Am Montagmorgen, 08. Juni kam es gegen 4.57 Uhr an der Friedrichstraße, Ecke Imadstraße in Paderborn zu einem Handtaschenraub. Ein 18 Jahre alter, justizbekannter Tatverdächtiger konnte festgenommen werden, die Staatsanwaltschaft beantraget Haftbefehl.

Am frühen Montagmorgen war eine 34 Jahre alt Frau auf der Friedrichstraße vom Neuhäuser Tor aus kommend in Richtung Imadstraße auf dem rechten Gehweg zu Fuß unterwegs. Nach der Bushaltestelle Neuhäuser Tor folgte ihr ein junger Mann und sprach sie mehrfach an, worauf die Frau nicht reagierte. Kurz vor der Einmündung zur Imadstraße entriss der Mann ihr dann plötzlich die Handtasche, die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann floh Richtung Fürstenbergstraße. Eine Zeugin, die Hilferufe gehört hatte und den Mann flüchten sah, alarmiert die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen den 18 Jahre alten Syrer.

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