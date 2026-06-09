PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht nach Einbruch in Bürogebäude Zeugen

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Donnerstag, 04. Juni, 19.00 Uhr, und Montag, 08. Juni, 06.00 Uhr in ein Bürogebäude an der Straße Senne in Bad Lippspringe eingebrochen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen eben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 09:06

    POL-PB: Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

    Büren (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 06. Juni, 12.00 Uhr, und Montag, 08. Juni, 06.30 Uhr, in ein Bürogebäude an der Werkstraße in Büren eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher beschädigten eine Tür, um in das Büro zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 09:03

    POL-PB: E-Scooter Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

    Paderborn (ots) - (md) Am Montag, 08. Mai gegen 16.45 Uhr kam es an der Kreuzung Ferdinandstraße und Paderborner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mitsubishi, an dessen Steuer eine 69 Jahre alte Frau saß und einem 14 Jahre alten Jugendlichen auf einem E-Scooter, der sich dabei schwer verletzte. Die Frau war auf der Ferdinandstraße in Richtung Paderborner ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 08:56

    POL-PB: Polizei sucht Zeugen zu Einbruch in Lager von Bekleidungsgeschäft

    Salzkotten (ots) - (md) Zwischen Samstag, 6. Juni, 18.30 Uhr und Montag, 8. Juni, 7.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Lager eines Bekleidungsgeschäfts an der Lange Straße in Salzkotten ein. Die Polizei sucht Zeugen. Mitarbeiter hatten den Einbruch bemerkt und am Montagmorgen die Polizei gerufen. Der oder die Täter hatten eine Garage, die als Lager dient, aufgebrochen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren