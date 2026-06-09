Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht nach Einbruch in Bürogebäude Zeugen

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Donnerstag, 04. Juni, 19.00 Uhr, und Montag, 08. Juni, 06.00 Uhr in ein Bürogebäude an der Straße Senne in Bad Lippspringe eingebrochen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen eben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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