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Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen zu Einbruch in Lager von Bekleidungsgeschäft

Salzkotten (ots)

(md) Zwischen Samstag, 6. Juni, 18.30 Uhr und Montag, 8. Juni, 7.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Lager eines Bekleidungsgeschäfts an der Lange Straße in Salzkotten ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitarbeiter hatten den Einbruch bemerkt und am Montagmorgen die Polizei gerufen. Der oder die Täter hatten eine Garage, die als Lager dient, aufgebrochen und waren dann in unbekannte Richtung geflohen.

Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 zu informieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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