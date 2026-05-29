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Polizei Paderborn

POL-PB: Nadine Alers ist neue Bezirksdienstbeamtin in Paderborn

POL-PB: Nadine Alers ist neue Bezirksdienstbeamtin in Paderborn
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Paderborn (ots)

(md) Ab Juni 2026 übernimmt Polizeihauptkommissarin Nadine Alers die Aufgaben der Bezirksdienstbeamtin in Paderborn. Sie folgt auf Frank Nutt, der in den Ruhestand geht.

Nadine Alers ist seit vielen Jahren im Polizeidienst. Ihre Karriere begann sie bei der Polizei in Hamburg und wechselte im Jahr 2000 nach Nordrhein-Westfalen und begann hier ihr Studium. 2003 startete sie auf der Wache in Delbrück im Wachdienst und wechselte dann 2023 ins Verkehrskommissariat nach Paderborn.

"Mir ist es wichtig, die Menschen in meinem Bezirk persönlich kennenzulernen. Deshalb freue ich mich schon darauf, in den kommenden Wochen Schulen und Kindergärten zu besuchen und mich vorzustellen", sagt die neue Bezirksdienstbeamtin. "Der Kontakt zu den Menschen macht für mich die Tätigkeit im Bezirksdienst aus."

Landrat und Behördenleiter Christoph Rüther betont: "Mit Frau Alers gewinnen wir eine engagierte und kompetente Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Der Bezirksdienst ist ein wichtiger Bestandteil unserer polizeilichen Arbeit, weil er Nähe, Vertrauen und direkten Austausch schafft."

Der Bezirksdienst der Polizei dient als verlässlicher Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Die Beamten sind täglich in ihrem Bezirk unterwegs, beraten bei Fragen und unterstützen aktiv. Zu ihren Aufgaben zählen neben den Bürgergesprächen auch die Verkehrssicherheitsarbeit in Schulen und Kindergärten. Zudem stehen sie kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite und übernehmen bei öffentlichen Veranstaltungen polizeiliche Aufgaben wie Jugendschutzkontrollen und Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten.

Das Bezirksdienstbüro der Polizeihauptkommissarin und ihres Teams, die für die Paderborner Kernstadt zuständig sind, befindet sich in der Ferdinandstraße. Termine können nach Vereinbarung wahrgenommen werden. Nadine Alers ist telefonisch unter 05251 306 2141 oder 2142 sowie per E-Mail unter Bezirksdienst.Kernstadt.Paderborn@polizei.nrw.de erreichbar, solange sie nicht im Bezirk unterwegs ist.

In dringenden Notfällen ist die Polizei jederzeit über den Polizeiruf 110 erreichbar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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