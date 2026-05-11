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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(ivdh) Am Samstagabend, 09. Mai brachen zwei Täter in ein Einfamilienhaus am Bruchweg in Bad Wünnenberg-Haaren ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 22.34 Uhr erhielt ein Bewohner, der nicht zu Hause war, eine Benachrichtigung über eine Alarmauslösung auf seinem Handy. Er sah auf einer Videoaufnahme der Überwachungskamera, dass zwei unbekannte Männer über das Garagendach durch ein Fenster in das Haus eingestiegen waren. Mit dem Diebesgut flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Der Geschädigte verständigte umgehend die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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