Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Kreuzungsunfall mit drei Autos

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstagmorgen, 05. Mai kam es gegen 7.35 Uhr an der Kreuzung Benhauser Straße und George-Marshall-Ring in Paderborn zu einem Unfall an der Kreuzung, bei dem drei Autos beteiligt waren. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Ampelanlage war zu dem Zeitpunkt außer Betrieb.

Eine 43 Jahre alte Skoda Citigo-Fahrerin aus dem Kreis Höxter war auf dem George-Marshall-Ring in Fahrtrichtung Karl-Schurz-Straße unterwegs. An der Kreuzung George-Marshall-Ring und Benhauser Straße fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr der 63 Jahre alte Fahrer eines Skoda Fabia auf der Benhauser Straße in Fahrtrichtung Paderborn. Die Skoda-Fahrerin übersah nach ersten Ermittlungen den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer, der einem Zusammenstoß nicht mehr ausweichen konnte. Durch den Aufprall schleuderte der Wagen des Mannes in die Linksabbiegerspur der Benhauser Straße und dort gegen einen Ford S-Max, an dessen Steuer eine 49-jährige Frau saß.

Der Skoda-Fahrer und seine 44 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich durch den Aufprall leicht, die Fahrerin des Skoda Citigo und die Ford-Fahrerin blieben unverletzt. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.

Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch Kräfte der hinzugezogenen Feuerwehr Paderborn mit Bindemittel abgestreut, alle Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro.

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