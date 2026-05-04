Polizei Paderborn

POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Hövelhof (ots)

Der Vermisste verließ am Donnerstag, 30. April das Elternhaus in Hövelhof. Wenige Tage zuvor hatte er einer Freundin gegenüber angegeben, nach Köln zu wollen. Sein Handy ist ausgeschaltet. Die Suche der Polizei mit starken Kräften blieb bisher erfolglos.

Der Junge ist vermutlich zu Fuß unterwegs und hält sich gerne an Bahnhöfen und in Parkanlagen auf. Justin ist schlank und ungefähr 1,75 Meter groß, er wiegt 80 Kilogramm und hat blonde, mittellange Locken. Möglicherweise trägt er eine hellgrüne Bomberjacke, blaue Baggy-Jeans, weiße Sneaker und hat einen schwarzen Rucksack dabei. Eine Eigengefährdung kann auf Grund einer psychischen Ausnahmesituation nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Ein Foto des 14-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/202733

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

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