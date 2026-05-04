Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnwagen vollständig ausgebrannt

Paderborn (ots)

(ivdh) In der Samstagnacht, 02. Mai, gegen 03.50 Uhr fing ein Wohnwagen aus ungeklärter Ursache Feuer und brannte vollständig aus. Der Wohnwagen stand in einem Waldstück an der Barkhauser Straße in der Nähe der Pamplonastraße in Paderborn.

Eine Autofahrerin entdeckte im Vorbeifahren einen Brand in dem Waldstück und alarmierte die Feuerwehr. Diese löschte die Flammen des brennenden Wohnwagens. Ein Kennzeichen war augenscheinlich nicht angebracht gewesen. Die Eigentumsverhältnisse sind bislang noch ungeklärt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Wohnwagen oder zu dem Brand geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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