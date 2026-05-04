POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung Ursache für Heckenbrand - Feuer schlägt auf Wohnhaus über
Paderborn (ots)
(ivdh) Am Freitag, 01. Mai gegen 12.10 Uhr entfernte ein 44-jähriger Mann Unkraut mit einem Gasbrenner. Dabei geriet eine Hecke in Brand, das Feuer beschädigte ebenfalls das Mehrfamilienhaus an der Anschrift "Eisteich" in Paderborn.
Der 44-Jährige brannte mit einem Gasbrenner Unkraut weg. Dabei geriet die Hecke auf dem angrenzenden Nachbargrundstück in Brand. Durch das Feuer wurde die Erdgeschosswohnung und die Wohnung im ersten Obergeschoss beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.
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