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Polizei Paderborn

POL-PB: Brand auf einem Balkon

Hövelhof (ots)

Gegen 08.10 Uhr bemerkte eine 71-Jährige Bewohnerin ein Feuer auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung und weckte den 40-Jährigen Bewohner. Er selbst unternahm erste Löscharbeiten bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die den Brand löschte.

Brandursächlich war vermutlich die Asche einer Zigarette. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1.600 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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