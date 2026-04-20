POL-PB: Brand auf einem Balkon
Hövelhof (ots)
Gegen 08.10 Uhr bemerkte eine 71-Jährige Bewohnerin ein Feuer auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung und weckte den 40-Jährigen Bewohner. Er selbst unternahm erste Löscharbeiten bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die den Brand löschte.
Brandursächlich war vermutlich die Asche einer Zigarette. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.
Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1.600 Euro.
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