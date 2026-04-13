Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter sind am Samstag, 11. April, gegen 00.20 Uhr in das Büro einer Fabrik an der Straße Schierbusch in Hövelhof eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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