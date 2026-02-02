PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Exhibitionist belästigt Frau in Drogeriemarkt - Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto und sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Samstag, 11. Oktober, gegen 15.55 Uhr entblößte ein bisher unbekannter Mann sein Geschlechtsteil vor einer Kundin in einem Drogeriemarkt in der Westernstraße in Paderborn. Die Polizei hat in ihrem Fahndungsportal ein Foto von dem Tatverdächtigen veröffentlicht und sucht Zeugen.

Eine 21-jährige Kundin befand sich zu dem Zeitpunkt vor einem Verkaufsregal. Als sie nach rechts schaute, sah sie einen Mann neben sich stehen. Der Reißverschluss seiner Hose war geöffnet. Mit einer Hand manipulierte er an seinem Glied. Auf Ansprache der Frau entfernte sich den Mann aus dem Geschäft in Richtung Friedrichstraße.

Der Täter soll weiße kurze Haare und einen Ziegenbart getragen haben. Seine Jacke und seine Hose seien blau gewesen. Ein Foto des Tatverdächtigen hat die Polizei im Fahndungsportal veröffentlicht, welches über den Link erreichbar ist: https://polizei.nrw/fahndung/193726

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur verdächtigen Person geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

