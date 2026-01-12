PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Doppelhaushälfte gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Freitag, 09. Januar, 17.30 Uhr und am Samstag, 10. Januar, 04.39 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Schorlemerstraße in Paderborn ein.

Der oder die Täter verschafften sich über die Terrasse Zutritt und durchwühlten die Räume. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Der Bewohnerin fiel der Einbruch nach ihrer Rückkehr am Samstag aus und sie alarmierte die Polizei. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

