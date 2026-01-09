PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Leichlingen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen - Wer hat Pascal K. gesehen?

Leichlingen/Kreis Paderborn (ots)

Der 15-jährige Pascal K. wurde letztmalig am 14.12.2025, um 14:00 Uhr, in einer Jugendeinrichtung in Leichlingen durch eine Betreuerin gesehen. Er wurde im Jahr 2025 bereits in zwei anderen Fällen als vermisst gemeldet.

Pascal ist nicht auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Er führt vermutlich kein Mobiltelefon und kein Portemonnaie mit Ausweisen mit sich. Alle Ermittlungen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort verliefen bislang erfolglos, weshalb nun eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst wird.

Nach Auskunft seiner Betreuerin trug er zuletzt eine dunkelgraue / schwarze Winterjacke, eine hellgraue verwaschene Jeanshose und weiße Turnschuhe der Marke New Balance.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW hier:

https://polizei.nrw/fahndung/191257

Es gibt Hinweise darauf, dass er sich auch in Paderborn, Kaarst oder Essen aufhalten könnte.

Wer Pascal K. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die nächste Polizeidienststelle oder an das zuständige Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 09:29

    POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Am Hopfenweg in Paderborn brachen Unbekannte am Mittwoch, 07. Januar um 01.40 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel einer Zeugin am Mittwochmorgen auf, die während der Abwesenheit der Bewohner nach dem Rechten sah. Die Videoüberwachung, zeigt zwei vermummte Personen, die sich gegen 01.40 Uhr, vermutlich über en Kellerbereich, ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 09:25

    POL-PB: Vier Leichtverletzte bei Busunfall am frühen Morgen

    Hövelhof (ots) - (md) Gegen 06.45 Uhr kam es am Donnerstagmorgen, 08. Januar zu einem Alleinunfall eines Linienbusses in Hövelhof, bei dem sich vier Personen leicht verletzten. Der Bus war auf der Staumühler Straße Richtung Postweg unterwegs, als er aufgrund von Straßenglätte in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Busfahrer und drei Fahrgäste verletzten sich dabei ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 09:24

    POL-PB: Eine lebensgefährlich- und eine leichtverletzte Person bei Pkw-Unfall

    Hövelhof (ots) - (md) Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bielefelder Straße, der L756 in Hövelhof, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes, bei dem sich ein Mitfahrer lebensgefährlich verletzte. Die Fahrerin des anderen Fahrzeugs, einem VW zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 05.40 Uhr war ein Mercedes, der mit drei Personen besetzt war, auf der L756 aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren