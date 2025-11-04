PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: 62-Jährige vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Anette K.

POL-PB: 62-Jährige vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Anette K.
  • Bild-Infos
  • Download

Paderborn /Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Seit heute Vormittag (04.11., 11.00 Uhr) wird die 62-jährige Anette K. von ihrer Wohnanschrift in Elsen vermisst. Die Frau leidet an Demenz und ist räumlich nicht orientiert.

Die Frau ist 62 Jahre, 185 cm groß und hat kurze, graue Haare. Sie trägt eine weinrote Jacke und eine blaue Jeans. Die Vermisste ist körperlich fit und mobil, ist aufgrund ihrer Krankheit aber nicht in der Lage, sich örtlich zu orientieren.

Die Polizei sucht Zeugen, die Vermisste seit heute Morgen gesehen haben oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können.

Angaben nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 15:28

    POL-PB: 86-jähriger Mann aus Willebadessen vermisst - Polizei Höxter bittet um Mithilfe

    Kreis Paderborn (ots) - Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 86-jährigen Mann aus Willebadessen. Der Senior wurde zuletzt am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 17.30 Uhr, im Bereich der Straße Landwehrwiese in Willebadessen gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist etwa 175 cm groß, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:27

    POL-PB: Ursache für Küchenbrand steht fest

    Paderborn (ots) - (md) Am 01. November kam es gegen 03.00 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße in Paderborn zu einem Brand in der Küche einer Wohngemeinschaft, bei dem sich vier Personen leicht verletzten. Beim Eintreffen der Polizei am Brandort hatten sich zwei Personen bereits auf den Balkon begeben, aus der Balkontür drang Rauch. Die zeitgleich eintreffende ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:47

    POL-PB: Polizei sucht nach Wohnungseinbruch Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannte Täter ist am Montagvormittag, 03. November, zwischen 10.40 Uhr und 12.20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Aldegreverstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte die Eingangstür, um in die Wohnung im vierten Stock zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren