POL-PB: 62-Jährige vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Anette K.

Paderborn /Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Seit heute Vormittag (04.11., 11.00 Uhr) wird die 62-jährige Anette K. von ihrer Wohnanschrift in Elsen vermisst. Die Frau leidet an Demenz und ist räumlich nicht orientiert.

Die Frau ist 62 Jahre, 185 cm groß und hat kurze, graue Haare. Sie trägt eine weinrote Jacke und eine blaue Jeans. Die Vermisste ist körperlich fit und mobil, ist aufgrund ihrer Krankheit aber nicht in der Lage, sich örtlich zu orientieren.

Die Polizei sucht Zeugen, die Vermisste seit heute Morgen gesehen haben oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können.

Angaben nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

