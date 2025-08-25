PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung der Kreispolizeibehörde Soest: Elfjährige vermisst

POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung der Kreispolizeibehörde Soest: Elfjährige vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Paderborn (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Lea-Melina B. Die Elfjährige wurde zuletzt am Montagmorgen um 8 Uhr in einer Jugendhilfeeinrichtung in Lippstadt-Herringhausen gesehen. Die Vermisste ist 1,49 Meter groß, schlank und hat lockige dunkelblonde Haare und Sommersprossen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer blau-grauen Jeans und einem Oberteil mit pinken Details bekleidet. Möglicherweise hält sie sich im Raum Paderborn auf.

Wer das vermisste Mädchen sieht, wird gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden.

Hinweis: Das Foto der Vermissten darf nur zu Fahndungszwecken verwendet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

