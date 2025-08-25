Polizei Paderborn

POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung der Kreispolizeibehörde Soest: Elfjährige vermisst

Bild-Infos

Download

Kreis Paderborn (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Lea-Melina B. Die Elfjährige wurde zuletzt am Montagmorgen um 8 Uhr in einer Jugendhilfeeinrichtung in Lippstadt-Herringhausen gesehen. Die Vermisste ist 1,49 Meter groß, schlank und hat lockige dunkelblonde Haare und Sommersprossen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer blau-grauen Jeans und einem Oberteil mit pinken Details bekleidet. Möglicherweise hält sie sich im Raum Paderborn auf.

Wer das vermisste Mädchen sieht, wird gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden.

Hinweis: Das Foto der Vermissten darf nur zu Fahndungszwecken verwendet werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell