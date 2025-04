POL-PB: Vermisster Senior - polizeiliche Suchmaßnahmen dauern an, bislang keine Spur

Paderborn (ots) - (md) Am Mittwoch, 23. April meldete sich gegen 08.30 Uhr bei der Polizei eine Zeugin, die in der Grünanlage der Universität in Paderborn, am Broder-Carstensen-Weg zwei Nadelköder gefunden hatte. Die eingesetzten Beamten fanden in einem größeren Betonkübel, welcher am Broder-Carstensen-Weg gegenüber vom Gebäude P3 der Uni aufgestellt war, zusammengerollt zwei Fleischköder. Dieser waren mit einem ...

mehr