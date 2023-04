Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannter Toter im Klärwerk - Wer kennt den Mann?

Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstag vorletzter Woche, 30.03.2023, ist in einem Klärwerkbecken des städtischen Betriebes an der Bentfelder Straße bei Paderborn-Sande ein Leichnam aufgefunden worden. Der Mann konnte bislang nicht identifiziert werden. Auch der Abgleich mit offenen Vermisstenfällen brachte keine Ergebnisse. Die Obduktion des Unbekannten hat keine Hinweise auf eine Straftat ergeben. Als Todesursache stellte die Gerichtsmedizin Tod durch Ertrinken fest.

Mit Hilfe von Fotos erhoffen Staatsanwaltschaft und Polizei Hinweise auf die Identität des Toten.

Bei dem Toten handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann, vermutlich osteuropäischer Herkunft. Er ist 1,80 Meter groß und 82 Kilogramm schwer. Der Mann war gut gekleidet mit einem hellen Hemd, einer dunkelblauen Stoffhose und schwarzen Lederschuhen. Er trug einen Gürtel mit einer auffälligen "Hugo Boss"-Schnalle und eine Smartwatch.

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 oder per Mail an poststelle.paderborn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

