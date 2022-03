POL-PB: Falsch herum in Einbahnstraße gefahren und nach einem Unfall geflüchtet

Büren (ots) - Büren (vh)Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, 05.03.2022, nicht am Freitagnachmittag. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Telefon: 05251 306-1320 E-Mail: ...

mehr