POL-PB: 12-jähriges Mädchen seit Montagmittag vermisst (Foto im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/71412)

(mb) Seit Montag, 20.12.2021, wird die 12-jährige armenische Staatsangehörige Gohar Jangoyan aus Paderborn vermisst. Das Mädchen wohnt zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern im Osten der Paderborner Kernstadt. Sie besucht die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule in Paderborn, An den Lothewiesen. Dort wurde sie zuletzt mittags während einer Pause gesehen. Die Polizei wurde nachmittags in Kenntnis gesetzt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen verliefen bislang ohne Erfolg. Bis nach Mitternacht waren Beamte einer Einsatzhundertschaft, Mantrailerhunde und Drohnen im Einsatz.

Das Mädchen führt kein Mobiltelefon und vermutlich kein oder nur geringe Mengen Bargeld mit.

Gohar Jangoyan ist etwa 150 cm groß und schlank. Sie hat eine normale Statur und wirkt altersgemäß wie ein 10 bis 12 Jahre altes Mädchen. Sie hat lange schwarze, lockige Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Winterjacke, eine dunkle Jeanshose sowie weiße Nike-Schuhe.

Die Polizei fragt:

Wo ist Gohar Jangoyan seit dem 20.12.2021 gesehen worden? Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Paderborn unter Telefon 05251/3060.

Ein Foto des Mädchens ist im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/71412

