Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzte bei Unfällen mit Elektrorädern und Motorrollern

Paderborn (ots)

(mb) Zwei Frauen, ein Jugendlicher und ein Mann sind am Dienstag bei Verkehrsunfällen verletzt worden.

Eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr gegen 12.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Sennelagerstraße in Richtung Sennelager. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug geriet sie an die Asphaltkante der Fahrbahn und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

In Wewer fuhr ein 17-jähriger Motorrollerfahrer gegen 17.05 Uhr auf der L756 in Richtung Borchen-Alfen. Als er nach links auf die K2 in Richtung Borchen abbiegen wollte, achtete er nicht auf einen nachfolgenden Opel Meriva, mit dem ein 75-jähriger Autofahrer den Roller überholen wollte. Der Jugendliche stieß gegen die rechte Seite des Autos und stürzte. Er trug leichte Verletzungen davon. Seine Mutter brachte ihn ins Krankenhaus.

Um 17.30 Uhr fuhr eine 24-jährige Motorrollerfahrerin auf dem Dr.-Rörig-Damm in Richtung An der Talle. Laut Zeugenaussagen waren die Blinker am Roller nach rechts eingeschaltet. Ein aus der Salierstraße kommender 55-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer sah den Roller nach rechts blinken und fuhr an, um auf den Dr.-Rörig-Damm abzubiegen. Die Rollerfahrerin wollte aber geradeaus fahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Kleinbus zu vermeiden, bremste die 24-Jährige und stürzte auf der regennassen Straße. Sie rutschte mit dem Roller gegen die linke Seite des Vito. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Am Frankfurter Weg fuhr ein 52-jähriger Pedelecfahrer gegen 17.45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring. Vor ihm bog ein Autofahrer auf den McDonalds-Parkplatz ab. Um nicht mit dem Audi zusammenzustoßen, bremste der Radler und stürzte. Er verletzte sich leicht und musste ebenfalls ins Krankenhaus. In diesem Fall sucht die Polizei noch Unfallzeugen. Sachdienliche Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05251/3060.

