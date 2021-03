Polizei Paderborn

POL-PB: 15-Jährige aus Jugendheim vermisst

Delbrück/ Kreis Paderborn (ots)

(mb) Aus einer Jugendeinrichtung in Delbrück wird die 15-jährige Nicole Uminska seit Anfang März 2021 vermisst. Die Jugendliche war bereits mehrfach aus Einrichtungen im Raum Soest abgängig. Seit Kurzem ist sie in Delbrück untergebracht und war auch dort bereits im Februar kurzzeitig vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt am 01. März gesehen und ist seitdem untergetaucht. Noch letzte Woche gab es Kontakt zu einem Familienmitglied. Die Polizei hat sämtliche Bekanntschaften auch in anderen Bundesländern überprüft. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort konnte bislang nicht ermittelt werden. Mit Hilfe der Bevölkerung erhofft sich die Polizei neue Hinweise, um das Mädchen wieder in Obhut nehmen zu können.

Fotos der Vermissten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/delbrueck-vermisste-jugendliche

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort von Nicole geben oder kann sonst hilfreiche Angaben machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

