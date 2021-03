Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall beim Abbiegen - 77-jähriger Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am Montagvormittag (08.03., 09.45 Uhr) befuhr ein 52-jähriger Mann aus Bad Lippspringe mit seinem Toyota die Straße Am Beispring und beabsichtigte nach rechts auf die Detmolder Straße abzubiegen. Während dieses Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 77-jährigen Pedelec-Fahrer aus Bad Lippspringe, der auf dem linken Radweg der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Schlangen unterwegs war und so aus Sicht des abbiegenden Autofahrers von links kam.

Der 77-Jährige wurde bei diesem Unfall leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in das St. Vincenz - Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Am Pedelec entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell