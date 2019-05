Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Baumarkt in Salzkotten am frühen Freitagmorgen

33154 Salzkotten (ots)

33154 Salzkotten, Am Hohen Wege Freitag, 17.05.2019, 03:28 Uhr Einbruch in einen Baumarkt

Gegen 03:28 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung an einem Baumarkt in Salzkotten, Am Hohen Wege. Durch den Wachschutz und die eingesetzten Polizeikräfte wurde ein Einbruch festgestellt. In der ersten Etage wurde eine zerborstene Fensterscheibe festgestellt. In diesem Bereich lag auch eine Leiter vor dem Gebäude auf der Erde. Außerdem wurde die Außenbeleuchtung in diesem Bereich zerstört. Unbekannte Täter stiegen mit der Leiter zunächst in die erste Etage. Dort wurde ein Fenster aufgehebelt und in den Baumarkt eingestiegen. Im Baumarkt durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und brachen Türen auf. Zum etwaigen Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Da sich die Täter über einen längeren Zeitraum am und im Gebäude aufgehalten haben dürften, bittet die Polizei Paderborn Zeugen, die am Gebäude oder auch auf dem Parkplatz verdächtige Personen oder Pkw beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell