Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Alleinunfällen verletzt

Borchen/Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Am Dienstagvormittag haben zwei Radler bei Stürzen Verletzungen erlitten.

Ein 53-jähriger Mann fuhr gegen 09.30 Uhr mit einem Elektrofahrrad auf dem Ostring in Fürstenberg in Richtung Poststraße. Bei einem Bremsmanöver bremste er zu stark und stürzte über den Lenker. Er zog ich Verletzungen zu, die in einer Arztpraxis am Unfallort erstversorgt wurden. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Marsberg gebracht.

In Dörenhagen auf der Kirchborchener Straße radelte ein 10-Jähriger gegen 11.40 Uhr in Richtung Eggeringhausen. An der Einmündung Mühlenbergweg bog er nach rechts ab und stürzte dabei. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn.

