Polizei Paderborn

POL-PB: Mit 166 Stundenkilometern auf der L776 unterwegs

Salzkotten (ots)

(mh) "I`m so sorry!" Mehr fiel dem überraschten 25-jährigen Fahrer eines Audis zunächst nicht ein, nachdem er am Donnerstag durch die Polizei gestoppt worden war.

Gegen 17.00 Uhr fuhr er mit seinem PKW auf der L776 in Richtung Büren. Einer zivilen Motorradstreife fiel das hohe Tempo des Fahrzeugs auf. Die Messung ergaben 166 km/h. 100 km/h pro Stunde sind erlaubt.

Den Fahrer erwarten nun neben einer Geldbuße über 440 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell